Продюсер Игорь Матвиенко посетил РГУ с этно-оперой «Князь Владимир»

РГУ имени С.А. Есенина стал первой площадкой показа этно-оперы «Князь Владимир». Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко с командой презентовали масштабный творческий проект студентам РГУ. На встрече учащиеся узнали интересные подробности о создании постановки «Князь Владимир», посмотрели этно-оперу, пообщались с Игорем Матвиенко и актерами.
Подарок от команды проекта – певица Соя и Павел Расторгуев под аккомпанемент Игоря Матвиенко исполнили композиции из этно-оперы.
Студенты РГУ имени С.А. Есенина стали первыми зрителями масштабной постановки. Далее команда проекта отправится в другие регионы.
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