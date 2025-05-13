Продюсер Игорь Матвиенко посетил РГУ с этно-оперой «Князь Владимир»

РГУ имени С.А. Есенина стал первой площадкой показа этно-оперы «Князь Владимир». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко с командой презентовали масштабный творческий проект студентам РГУ. На встрече учащиеся узнали интересные подробности о создании постановки «Князь Владимир», посмотрели этно-оперу, пообщались с Игорем Матвиенко и актерами.

Подарок от команды проекта – певица Соя и Павел Расторгуев под аккомпанемент Игоря Матвиенко исполнили композиции из этно-оперы.

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Студенты РГУ имени С.А. Есенина стали первыми зрителями масштабной постановки. Далее команда проекта отправится в другие регионы.