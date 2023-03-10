Пятница, 10 марта, 2023
7info7

Проблемный дом на улице Ленинского комсомола планируют достроить в максимально короткие сроки

На главнуюНовости Рязани
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Проблемный дом на улице Ленинского комсомола планируют достроить в максимально короткие сроки. Об этом заявил вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Вопрос завершения строительства дома он вместе с губернатором Павлом Малковым обсудил на встрече с руководством компании ДОМ.РФ.

– Правительство области вместе с Банком проделало большую работу, чтобы граждане всё же получили свои квартиры. Банк выразил готовность продолжать финансирование – теперь все возникающие вопросы должны решаться намного активнее, – рассказал Бранов.

Вице-губернатор выразил надежду, что новый собственник строительной компании Vellcom предпримет все усилия, чтобы выполнить взятые обязательства перед покупателями квартир – сдать дом в максимально короткие сроки.

Вопрос с решением проблемы долгостроя возьмёт на себя правительство Рязанской области и региональный Минстрой.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации