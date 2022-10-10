Проблема алкоголизма: причины, последствия и как с ними бороться

В России проблема алкоголизма по-прежнему остается актуальной. Алкогольная зависимость — самая распространённая разновидность расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. По официальным данным сейчас страдают хроническим алкоголизмом 2,8 млн. человек, но многие люди, периодически употребляющие алкоголь, могут и не подозревать, что уже имеют начальную стадию заболевания, а именно психологическую зависимость.

Алкоголизм — это психическая и физическая зависимость человека от приёма напитков, содержащих этанол. Этиловый спирт – сильное психотропное средство, которое воздействует на рецепторы определенных структур нервной системы человека. Вещество стимулирует выработку дофамина, вызывая ощущение эйфории – высшей степени удовольствия. В умеренных дозах оно способствует миорелаксации – расслаблению мышц, приятному ощущению тепла, снятию любых болевых ощущений и напряжения. Состояние радости, беззаботности, веселья вызывает желание выпивать как можно чаще. Также на фоне постоянного употребления алкоголя собственные запасы дофамина истощаются, нарушается способность его синтезировать. Без алкогольного допинга человек начинает постоянно ощущать уныние и тоску, может даже впадать в депрессивное состояние. Формируется условный рефлекс, который и становится основной причиной зависимости.

Коварство любого алкоголя в том, что у большинства людей постепенно и незаметно баловство переходит в привычку, а привычка в болезнь – алкоголизм, когда человек не только теряет контроль над своим пристрастием. Развитие алкоголизма, переход привычки в болезнь многие не замечают и не успевают взять себя в руки, остановиться и предотвратить разрушение души и тела. Более того, многие даже тяжелые алкоголики себя таковыми не считают.

На развитие алкоголизма влияют следующие факторы:

— наследственность: доказана связь между наличием патологического влечения к алкоголю у родителей и рисками развития алкоголизма у их детей. Также некоторые нарушения ферментативных систем, которые передаются по наследству, способствуют более быстрому появлению зависимости.

— психологические особенности: люди со слабой силой воли, неустойчивой психикой, душевными травмами, подверженные чужому влиянию и поиску легких способов получения удовольствия попадают в группу риска по формированию пристрастия к алкоголю.

— социальные факторы: бытовая неустроенность, сложности в профессиональной сфере и личной жизни. Существуют исследования, которые подтверждают, что формированию алкогольной зависимости подвержены социально уязвимые группы – бездомные, безработные, одинокие, отверженные обществом люди.

Изначально формирование зависимости от спиртного может не вызывать подозрений, однако со временем родственники и близкие замечают характерные изменения поведения и привычек человека.

Основные симптомы, возникновение которых способно натолкнуть на мысли о проблеме развития алкогольной зависимости:

— употребление спиртосодержащих напитков происходит регулярно;

— постоянный поиск поводов выпить алкоголь приводит к ежедневному празднованию различных событий;

— обязательным элементом любого застолья становится бутылка спиртного;

— меняется круг общения – основную часть времени человек начинает проводить в компании единомышленников;

— появляется необходимость постоянно увеличивать дозу выпитого – развивается толерантность к алкоголю;

— возникают состояния длительного употребления – запои;

— похмельный синдром становится постоянным спутником человека;

— проявляются изменения поведения – зависимый становится грубым, агрессивным, нарушаются когнитивные функции, рассеивается внимание, наблюдаются провалы в памяти;

— ухудшается физическое состояние – внешний вид становится болезненным, обостряются все хронические заболевания, появляются новые болезни.

Алкоголь оказывает на организм человека сильное токсическое (отравляющее) действие. Он нарушает обмен веществ, снижает сопротивляемость к инфекциям, поражает практически все органы, особенно печень, мозг, сердце, почки, железы внутренней секреции (в том числе и половые), преждевременно старит человека. На молодой, неокрепший организм он действует сильнее. У выпивающих мужчин поражаются половые железы, уменьшается выработка сперматозоидов, отмечаются различные нарушения сексуальной жизни, вплоть до развития импотенции. Алкоголь, являющийся ядом для любой живой клетки, снижает активность, подвижность сперматозоидов, ломает, искажает их наследственную структуру.

Хроническая алкогольная интоксикация приводит к развитию следующих заболеваний:

цирроз печени, панкреатиты (хроническое воспаление поджелудочной железы, ведущее к некрозу), алкогольные отравления, сердечно-сосудистые заболевания (алкогольная кардиомиопатия), некоторые формы рака.

Важно понимать, что критическое отношение к собственным действиям и состоянию здоровья у пациента в случае развития алкогольной зависимости отсутствует, поэтому оценка должна быть объективной. Родственникам необходимо уделять максимум внимания члену своей семьи, подверженному риску развития патологии, следить за его поведением и привычками, определять частоту его появления в состоянии алкогольного опьянения, замечать другие тревожные признаки.

Основой профилактики алкоголизма является влияние семьи. Дети впитывают всё, что видят рядом. Поэтому профилактику алкоголизма необходимо начинать с отсутствия в семье примера употребления психоактивных веществ.

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