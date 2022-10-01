«Пробили дно»: калининградские производители металла рассказали о ситуации на рынке

Гендиректор «Балтийского Металлообрабатывающего Кластера» Олег Чернов рассказал РБК о ситуации с производством металла в Калининградской области.

По его словам, сроки доставки сырья в регион увеличились на три месяца.

«Ситуация в середине сентября достигла точки кипения, а по вопросу сроков доставки мы вновь «пробили дно» и ждать металлопрокат и изделия из металла стало на месяц дольше — 2,5-3 месяца, но ситуация в завершении месяца стала улучшаться», — пояснил Чернов.

Собеседник отметил, что формирование новых логистических цепочек идет «невероятно медленно, нервно и тяжело».

Предприниматели рассчитывают на изменение ситуации с появлением на паромной линии новых судов.