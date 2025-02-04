Российские войска уничтожили штаб одного из батальонов Национальной полиции Украины. В результате атаки погибли как минимум четверо офицеров. Удар был нанесен корректируемой авиационной бомбой (КАД). Об этом пишет aif.ru.

По данным военных корреспондентов, бомба поразила штаб подразделения группировки «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из открытых источников известно, что среди погибших — подполковник Виктор Зубрий и капитан Вадим Король. Также уничтожены еще как минимум два офицера, чьи личности пока не раскрываются. Данные о других погибших и раненых пока не разглашаются.

Пресс-служба Национальной полиции Украины подтвердила информацию военкоров. В ведомстве уточнили, что 47-летний Виктор Зубрий был заместителем командира роты полиции особого назначения в Хмельницкой области, а 29-летний Вадим Король возглавлял отдел полиции в городе Полонное.

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Кроме офицеров, в результате российского удара погибли также пятеро сотрудников полиции: Денис Хлистун, Сергей Резниченко, Виталий Чернуха, Алексей Силкин и Ярослав Павец. Последние двое были родом из Запорожской области.

Все они служили в бригаде «Хищник», в составе которой воюет спецназ полиции Украины. Эмблемой подразделения является изображение Хищника из одноименного американского фильма, размещенное на шевронах полка.

Вооружение «Хищника» представляет собой сочетание различных систем: бойцам выдали как советские 122-мм гаубицы Д-30, так и новые 155-мм артиллерийские орудия турецкого производства. Примечательно, что офицеров этой бригады отправляли за границу для подготовки по стандартам НАТО.

Точное место удара, уничтожившего бойцов «Хищника», неизвестно. Украинские источники сообщают, что полицейские погибли «при выполнении боевого задания».

По последним данным, бригада «Хищник» участвует в боевых действиях под Торецком (бывший Дзержинск). Российские войска практически полностью освободили город, и сейчас идут бои за последнюю удерживаемую украинскими силами шахту «Торецкая». Ожидается, что противник может быть выбит оттуда в ближайшие дни.

В конце прошлого года пресс-служба Национальной полиции Украины сообщала, что в боевых действиях участвуют около 15 тысяч сотрудников силового ведомства. Они воюют в составе бригад «Лють» и «Хищник», а также стрелкового подразделения.

По данным украинских СМИ, массовая мобилизация полицейских началась летом. Из них формируют отдельные полки, которые затем сменяют своих коллег на передовых позициях.