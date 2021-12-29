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Среда, 29 декабря, 2021
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Присяжные оправдали обвиняемого в заказе убийства рязанского бизнесмена Алексея Громова

Александр Ильин

В Рязанском гарнизонном военном суде присяжные оправдали Александра Рогачева, обвиняемого в заказе убийства предпринимателя Алексея Громова, сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственный источник в суде.

Напомним, Громов был руководителем транспортной компании, занимающейся пассажирскими перевозками в Рязани. Труп мужчины нашли 26 сентября 2019 года на автодороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка Спасского района. Тогда по факту преступления возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). 

Позже следствие установило, что к убийству бизнесмена причастен его бывший компаньон Александр Рогачёв, ставший заказчиком преступления. Злоумышленник склонил к убийству четырёх человек, предложив им за устранение конкурента денежное вознаграждение.

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Вечером 29 декабря суд присяжных решил, что Рогачёв невиновен. Его отпустили в зале суда.

Тем не менее, по данным «Новой», прокуратура намерена обжаловать решение присяжных. 

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