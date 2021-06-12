Заказчик и соучастник убийства рязанского бизнесмена Громова предстанут перед судом

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В суд направлено уголовное дело в отношении заказчика и соучастника убийства предпринимателя Алексея Громова, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение в отношении двух лиц по уголовному делу, возбужденному по факту убийства предпринимателя, совершённого в сентябре 2019 года в Спасском районе.

Следствием установлено, что к убийству бизнесмена причастен его бывший компаньон. Именно он и стал заказчиком преступления. Из корыстных побуждений злоумышленник склонил к убийству четырёх человек. За устранение конкурента по бизнесу мужчина предложил им денежное вознаграждение.

Ранее в отношении трёх соучастников преступления, двое из которых были непосредственными исполнителями, уголовные дела выделены в отдельное производство. Их приговорили к лишению свободы на длительные сроки.

Теперь перед судом предстанут ещё двое участников громкого убийства.