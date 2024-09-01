В народном календаре день 3 сентября имеет несколько названий – Фаддей-Проповедник и Василиса-Льняница. Оба названия – отсылка к значимым личностям христианской веры, которые особенно чтили наши предки. Апостол Фаддей и святая мученица Васса оба происходили из сирийского города Эдессы. Фаддей принял христианство после того, как услышал проповедь Иоанна Предтечи. Он сделался учеником Иисуса и вошёл в число семидесяти учеников, которых Иисус избрал в последний год своей земной жизни. После Воскресения Христова Фаддей странствовал и проповедовал.

Васса была супругой языческого жреца. Она тайно приняла христианство и воспитывала в христианской вере троих своих сыновей: Феогния, Агапия и Писта. Узнав об этом, её муж донёс на жену и детей. В итоге его семья была замучена.

Для третьего дня сентября существует много традиций и заветов, которые передаются из уст в уста. К каким из них стоит прислушаться? Какие приметы предскажут будущее?

Традиции и запреты 3 сентября

Главная традиция этого дня – уборка льна. Издревле наши предки выходили именно в эту дату в поля. Считалось, что если завершить работы до вечера, в дом придут богатство и достаток.

Девушки на Льняницу традиционно гадали. Нужно выйти в поле и определить, откуда дует ветер. Если с юга, то пора начинать готовиться к свадьбе. Если с севера – замужества в ближайшее время не будет. Если с запада или востока –жених ходит где-то рядом, и скоро состоится заветная встреча.

Не стоит 3 сентября заниматься расточительством. Откажитесь от сомнительных покупок и пересчитайте деньги. Отложите решение спорных вопросов на другой день. На Льняницу ни в коем случае нельзя конфликтовать с родными и знакомыми. Любой конфликт обернётся страшными последствиями — большим разладом и нескончаемыми обидами.

Народные приметы 3 сентября