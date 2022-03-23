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Среда, 23 марта, 2022

Приложение Netflix стало недоступно россиянам

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Приложение Netflix стало недоступно россиянам

7info

Приложение Netflix стало недоступно россиянам в Google Play, App Store, сообщает ТАСС утром 23 марта.

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Ранее компания заявила о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине. 

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