Приложение Netflix стало недоступно россиянам в Google Play, App Store, сообщает ТАСС утром 23 марта.
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Ранее компания заявила о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине.
Приложение Netflix стало недоступно россиянам в Google Play, App Store, сообщает ТАСС утром 23 марта.
Ранее компания заявила о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине.
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