Пригожин: Бахмут ещё не взят!

— Есть квартал, который называется «Самолёт». Он представляет собой неприступную крепость из грядки многоэтажных домов на юго-западе города. Там идут тяжелейшие бои, — рассказал Пригожин. — Бахмут и завтра, и после завтра вряд ли будет взят.