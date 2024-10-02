Приговор жителю Касимова, убившему супругу, вступил в силу

Суд признал 57-летнего жителя Касимова виновным в убийстве супруги, сообщает прокуратура Рязанской области.

Трагедия произошла в ноябре 2023 года: в состоянии алкогольного опьянения осуждённый вступил в конфликт с женой и нанёс ей не менее пяти ударов ножом в область грудной клетки и правой руки. Полученные ранения оказались смертельными, женщина скончалась на месте происшествия.

Суд учёл смягчающие обстоятельства, такие как явка с повинной и аморальное поведение потерпевшей, а также отягчающее обстоятельство — совершение преступления в состоянии опьянения. В результате мужчина был приговорён к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Адвокат осуждённого обжаловал приговор, требуя его смягчения. Судебная коллегия по уголовным делам Рязанского областного суда оставила приговор без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.