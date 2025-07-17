Причиной смертельного пожара в Касимове стало неосторожное обращение с огнём

Причиной трагического пожара в Касимове, в результате которого погиб 81-летний хозяин сгоревшего дома, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Сотрудники Следкома проводят доследственную проверку по факту гибели человека, в результате которой предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

Следователем произведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о пожаре поступило 15 июля в 20:16. На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 12 человек, 5 единиц пожарной техники.

Деревянный дом уничтожен, хозяйственная постройка повреждена огнём на всей площади.

В соцсетях сообщалось, что пожар случился на Старом Посаде.