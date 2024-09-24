Причиной отравления семьи в Красноярском крае мог стать дихлофос 

Причиной смертельного отравления семьи в Красноярском крае мог стать дихлофос «Варан». По данным SHOT, сейчас это основная версия случившегося.

— Родители постоянно обрабатывали дом от насекомых и плохо проветривали комнаты, — пишет телеграм-канал.

В последний раз дом обработали от насекомых 20 сентября. Рано утром на следующий день проснулись дети и пожаловались, что у них сильно болит внизу живота. Младшая дочь — 6-летняя Арина — потеряла сознание, пока отец нёс её до машины, чтобы увезти в больницу. Затем потеряли сознание остальные.

Предположительно, семья могла надышаться токсичными парами дихлофоса.

По информации источника, первоначальная версия об отравлении пестицидами, которыми посыпали курицу и пельмени, не подтвердилась. Следы порошка в крови погибших детей и их отца не обнаружили.

Погибли четверо детей семейной пары. Родители находятся в больнице, их допросили следователи. Мать, которая находится на последнем месяце беременности, не может перестать плакать.