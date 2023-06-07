Среда, 7 июня, 2023
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Прибытие теплохода в Рязань сняли на видео

7info

В Рязани сняли на видео прибытие теплохода. Запись публикует 7info.

Видео сделано у пристани в Лесопарке во вторник, 6 июня. По Оке плывёт теплоход Григорий Пирогов.

Останавливалось ли судно на пристани, неизвестно.

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