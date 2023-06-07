На главнуюНовости Рязани 07.06.2023 10:11 Прибытие теплохода в Рязань сняли на видео 7info В Рязани сняли на видео прибытие теплохода. Запись публикует 7info. Видео сделано у пристани в Лесопарке во вторник, 6 июня. По Оке плывёт теплоход Григорий Пирогов. Останавливалось ли судно на пристани, неизвестно. Новости партнёров Читайте также Ушёл из жизни известный прозаик Пётр Андреевич Дикусар Эксперт рассказал о преимуществе российской артиллерии и авиации в зоне СВО В России просят начать внеплановые проверки пивного бизнеса Информация о штрафах за проезд по выделенной полосе в Рязани оказалась ложной Иван Бахилов о фонтанах на Советской в Касимове: они будут работать в штатном режиме Двух мужчин, запускавших беспилотники, задержали в Москве Эндокринолог Павлова назвала лучшие продукты для здоровья мозга В Рязани запустили программу льготной стерилизации домашних собак и кошек Городские новости РязаниЛента новостей РязаньНовости г РязаньНовости города РязаниНовости районов РязаньНовости Рязани и области в контактахНовости Рязани про городНовость часа Рязань Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Специалист Александра Серёгина: Образ жизни взрослых — образец для подражания для детей Детский сад и семья должны взаимодействовать для укрепления здоровья ребёнка. Врач Вера Евстигнеева рассказала о состоянии здоровья детей России Специалист рассказала о влиянии таких факторов, как прививки, социальные условия, образ жизни родителей, здоровое питание и режим дня. Ушёл из жизни известный прозаик Пётр Андреевич Дикусар Пётр Андреевич автор книг прозы: «Траектория судьбы» (трилогия), «Характер без швов», «Скреплённые узами братства», «Тайна имени моего». Врач Александра Серёгина рассказала об эффективности программ отказа от курения Молодые люди, участвующие в программе по прекращению курения, в два раза чаще добиваются успеха в своих попытках бросить курить. Эксперт рассказал о преимуществе российской артиллерии и авиации в зоне СВО У Вооруженных сил (ВС) РФ достаточно сил, чтобы не дать противнику вклиниться в их линию обороны. В России просят начать внеплановые проверки пивного бизнеса Обращения в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг направили депутаты и Общественная потребительская инициатива (ОПИ) Информация о штрафах за проезд по выделенной полосе в Рязани оказалась ложной На фейк обратили внимание пользователи группы «Подслушано у водителей Рязани», опубликовавшей пост. В рязанском посёлке Никуличи столкнулись иномарка и мотоцикл Судя по кадрам, серьёзных травм мотоциклист не получил. В Рязани ищут пропавшего молодого человека Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза чёрные. В праздничные дни в Рязанском музее-заповеднике будут работать 10 выставок и экспозиций Посетить все экспозиции и выставки можно по Пушкинской карте. Пчеловодов Рязанской области предупредили о сезонных обработках посевов В минсельхозе региона напомнили о важности координации действий сельхозпредприятий и пчеловодов, чтобы не допустить гибели пчёл. Иван Бахилов о фонтанах на Советской в Касимове: они будут работать в штатном режиме Глава администрации Касимова Иван Бахилов рассказал о работе фонтанов в городе.