Прибавку к пенсиям россияне получат уже в феврале

Неработающие и работающие пенсионеры получат прибавку к пенсиям уже в феврале. Причём пересчёт будет произведён задним числом, включая январь.

Индексация составит 2,2%, так как рост цен в 2024 году превысил прогнозируемые показатели. Правительство ожидало, что инфляция в России по итогам года составит 7,3%.

Из-за этого пенсии будут увеличены второй раз за два месяца, рассказала изданию «Абзац» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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«Прогнозный уровень инфляции в прошлом году был 7,3%, и именно на этой основе была проведена индексация страховых пенсий для более чем 38 миллионов получателей — как работающих, так и неработающих пенсионеров. Но, согласно данным Росстата, фактическая годовая инфляция составила 9,52%, что требует дополнительной индексации. Мы ожидаем, что до 1 февраля правительство примет решение о доиндексации пенсий, чтобы компенсировать недостающие 2,22%. Уже до конца февраля пенсионеры получат выплаты в увеличенном размере, включая компенсацию за январь, так как перерасчёт затронет и этот месяц», — пояснила парламентарий.

Президент Владимир Путин поручил увеличить социальные пособия, страховые пенсии, а также военные пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца.