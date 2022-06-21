При реконструкции Северной окружной в Рязани перекроют половину дороги

После начала работ по реконструкции Северной окружной дороги Рязани движение транспортных средств будет осуществляться по половине проезжей части. Об этом сообщил сайт Минтранса Рязанской области.

Напомним, ремонт запланирован на 2022–2023 годы. Стоимость работ составит 750 миллионов рублей. Рабочие не только починят асфальт на участке длиной около 3,5 километров. Запланированы расширение проезжей части, устройство велодорожки, строительство линий искусственного электроосвещения и надземного пешеходного перехода.

На месте работ установили информационные щиты, согласовывается перенос инженерных линий, ведется геодезическая разбивка трассы.

Трассу, перешедшую в собственность Рязанской области, реконструируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».