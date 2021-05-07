При поступлении в северодвинскую больницу скончались беременная женщина и ее ребенок

Беременная женщина и ее ребенок скончались при поступлении в северодвинскую больницу. Об этом сообщает «Беломорканал» со ссылкой на собственный источник.
По данным СМИ, женщину на большом сроке беременности доставили на скорой в больницу 22 апреля. Местная жительница имела серьезную патологию сердца. В ночь на 23-е апреля скончался ребенок, а следом и мать.
Тем вечером в Северодвинск прибыл борт санавиации. По предварительным данным, в город он прилетел около 22:30, однако тогда им так и не воспользовались.
Утром 23 апреля полицейские приехали в медучреждение с проверкой.