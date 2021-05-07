При поступлении в северодвинскую больницу скончались беременная женщина и ее ребенок

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Беременная женщина и ее ребенок скончались при поступлении в северодвинскую больницу. Об этом сообщает «Беломорканал» со ссылкой на собственный источник.

По данным СМИ, женщину на большом сроке беременности доставили на скорой в больницу 22 апреля. Местная жительница имела серьезную патологию сердца. В ночь на 23-е апреля скончался ребенок, а следом и мать.

— Около 20:00 женщину доставили в приемный покой. Через три часа ей начали делать операцию. Незадолго до полуночи скончался ребенок, а после окончания операции из жизни ушла женщина, — говорится в сообщении.

Тем вечером в Северодвинск прибыл борт санавиации. По предварительным данным, в город он прилетел около 22:30, однако тогда им так и не воспользовались.

Утром 23 апреля полицейские приехали в медучреждение с проверкой.