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Пятница, 7 мая, 2021
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При поступлении в северодвинскую больницу скончались беременная женщина и ее ребенок

Елена Лобанова
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay
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Беременная женщина и ее ребенок скончались при поступлении в северодвинскую больницу. Об этом сообщает «Беломорканал» со ссылкой на собственный источник. 

По данным СМИ, женщину на большом сроке беременности доставили на скорой в больницу 22 апреля. Местная жительница имела серьезную патологию сердца. В ночь на 23-е апреля скончался ребенок, а следом и мать. 

— Около 20:00 женщину доставили в приемный покой. Через три часа ей начали делать операцию. Незадолго до полуночи скончался ребенок, а после окончания операции из жизни ушла женщина, — говорится в сообщении. 

Тем вечером в Северодвинск прибыл борт санавиации. По предварительным данным, в город он прилетел около 22:30, однако тогда им так и не воспользовались. 

Утром 23 апреля полицейские приехали в медучреждение с проверкой.

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