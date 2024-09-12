Четверг, 12 сентября, 2024

При мэрии Рязани и префектурах создадут «советы директоров»

Автор: Алексей Самохин

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На объезде по Московскому району недавно назначенный префект Вячеслав Трусов предложил при префектуре создать «Совет директоров». Об этом написал в телеграм-канале мэр Рязани Виталий Артёмов.

В совет войдут руководители крупных предприятий района, предприниматели, директора основных социальных учреждений и т. д. С его участием должны решаться вопросы по разграничению территорий, совместной уборки в зимний сезон, организации работ по комплексному содержанию общественных и социально значимых территорий.

— Такой опыт есть в других регионах. Поддерживаю эту инициативу, распространим практику во всех префектурах и создадим такой совет при администрации города, — написал Виталий Артёмов.

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