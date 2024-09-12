При мэрии Рязани и префектурах создадут «советы директоров»

На объезде по Московскому району недавно назначенный префект Вячеслав Трусов предложил при префектуре создать «Совет директоров». Об этом написал в телеграм-канале мэр Рязани Виталий Артёмов.

В совет войдут руководители крупных предприятий района, предприниматели, директора основных социальных учреждений и т. д. С его участием должны решаться вопросы по разграничению территорий, совместной уборки в зимний сезон, организации работ по комплексному содержанию общественных и социально значимых территорий.