Президент назначил пять судей в Рязанской области

Назначены пять судей в Рязанской области. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в среду, 9 июля.
По данным пресс-службы Рязанского областного суда, назначены следующие судьи:
Румянцева Екатерина Леонидовна – в Ряжский районный суд,
Назарова Елена Михайловна – в Сапожковский,
Алахирева Наталья Владимировна, Трусенкова Анна Владимировна в Скопинский.
Кроме того, судьёй Советского районного суда Рязани стал Роман Николаевич Белов.
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