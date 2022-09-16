Пресс-секретарь экс-губернатора Рязанской области Любимова устроился в московскую клинику

Бывший пресс-секретарь губернатора Рязанской области Николая Любимова Денис Арапов устроился на работу в московскую клинику. Об этом сообщает рязанский выпуск «Новой газеты».

С 1 сентября Арапов руководит пресс-службой НМХЦ имени Пирогова. Руководителем медучреждения является рязанец Олег Карпов. Несколько месяцев назад кандидатуру Карпова согласовали на присвоение звания Почётного гражданина Рязанской области.

Кроме руководства пресс-службой НМХЦ, Арапов теперь ведёт информационное сопровождение Центра медицины катастроф.

Денис Арапов покинул пост пресс-секретаря губернатора Ряданской области 11 мая сразу после того, как стало известно об уходе Николая Любимова.