Пятница, 16 сентября, 2022
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Пресс-секретарь экс-губернатора Рязанской области Любимова устроился в московскую клинику

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Бывший пресс-секретарь губернатора Рязанской области Николая Любимова Денис Арапов устроился на работу в московскую клинику. Об этом сообщает рязанский выпуск «Новой газеты».

С 1 сентября Арапов руководит пресс-службой НМХЦ имени Пирогова. Руководителем медучреждения является рязанец Олег Карпов. Несколько месяцев назад кандидатуру Карпова согласовали на присвоение звания Почётного гражданина Рязанской области.

Кроме руководства пресс-службой НМХЦ, Арапов теперь ведёт информационное сопровождение Центра медицины катастроф.

Денис Арапов покинул пост пресс-секретаря губернатора Ряданской области 11 мая сразу после того, как стало известно об уходе Николая Любимова.

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