Гендиректор Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова Олег Карпов согласован на звание «Почетный гражданин Рязанской области»

Депутаты областной Думы на итоговом заседании весенней сессии приняли постановление о согласовании присвоения звания «Почетный гражданин Рязанской области» Олегу Карпову за значительный вклад в развитие здравоохранения региона. С этим предложением выступил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Врио главы региона подчеркнул, что Олег Карпов – российский ученый, специалист в области создания систем управления, информатизации и автоматизации работы медицинских организаций, академик РАН, врач высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, опытный организатор здравоохранения. Его трудовой путь начался в должности врача-хирурга отделения общей хирургии Рязанской ОКБ, а сейчас он возглавляет крупнейшее федеральное учреждение «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова». Под руководством Олега Карпова Пироговский центр создал конкуренцию лучшим мировым клиникам – здесь применяются высокие медицинские технологии, создан мощный научный потенциал, в практику введены уникальные методы обследования и лечения пациентов.

В режиме видеоконференцсвязи Олег Карпов присоединился к заседанию регионального парламента и выразил слова благодарности руководству области и депутатам за поддержку. Он отметил, что сохраняет связь с малой родиной, продолжает взаимодействие со своими рязанскими пациентами и готов к дальнейшему продуктивному сотрудничеству с Рязанской областью, в частности, оказать помощь в модернизации рязанского здравоохранения.