На территории Рязани и области объявили отбой угрозы атаки беспилотников

В Рязани и области вечером 6 июля объявили отбой угрозы атаки беспилотников. Сообщение опубликовано в 22:29 в приложении МЧС России.

Угрозу атаки БАЛА объявили в Рязани и области 6 июля в 19:49. Информация о сбитых летательных аппаратах не поступала.

Ранее 6 июля уже объявлялась угроза атаки вражеских беспилотников. Сообщение было опубликовано в 10:30, в 13:25 объявлен сигнал «отбой».