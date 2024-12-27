Префект Московского района Рязани Трусов выступил с публичным отчётом

26 декабря состоялся публичный отчет префекта Московского района города Рязани Вячеслава Трусова.

На встрече были подняты вопросы качественных изменений в благоустройстве Московского района, создания комфортной и удобной среды, дорожного строительства и транспортной инфраструктуры. Также речь шла о планах по созданию новых благоустроенных пространств, реконструкции дорог и развитию района в 2025 году.

«Спасибо за вашу поддержку, неравнодушие и стремление сделать наш Московский район ещё более комфортным и современным пространством для жизни», — отметил Вячеслав Трусов.