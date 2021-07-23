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Пятница, 23 июля, 2021
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Представители партии «Новые люди» проинспектировали спортивные площадки Рязани

7info
Представители партии «Новые люди» проинспектировали спортивные площадки Рязани
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Сторонники партии оценили состояние уличных тренажёров в городе, большинство из которых оказалось непригодным для безопасного занятия спортом.

Одни площадки – это советское наследие, которое простоять может ещё долго, но морально уже устарело. Другие построены совсем недавно, но выглядят запущенными и не подходят для тренировок.

Больше всего нарушений в содержании уличных спортивных объектов было выявлено на площадках на Тимакова, 9, Нахимова, 3, в Комсомольском парке и на Юбилейной, 12. Тренажёры расшатаны, крепления болтаются, ободранная краска цепляется за руки и одежду и даёт простор для ржавчины. Прорезиненное покрытие на площадках повреждено или его нет вовсе. Такие площадки просто опасны для тренировок.

Проблемой уличного спорта заинтересовался депутат Рязанской областной Думы от партии «Новые люди» Вадим Польевтов.

«Спортивные площадки нужно поддерживать в рабочем состоянии, – отметил депутат. – Нам стоит воспринимать каждый уличный тренажёр, как вклад в здоровье и благополучие жителей, а уже после того как в каждом дворе будет спортивная площадка, вкладывать деньги налогоплательщиков в стадионы и иностранных игроков».

Спортплощадки во дворах помогают людям следить за своим здоровьем без финансовых и временных затрат. Новые люди считают, что строить новые и содержать в порядке имеющиеся уличные тренажёры жизненно важно. Так как простые тренировки рядом с домом помогут укрепить здоровье и повысить качество жизни людей.

Чтобы осуществить эти планы, «Новые люди» выдвинули кандидатов на осенние выборы в Госдуму. Рязанскую область будут представлять депутат Вадим Польевтов, руководитель рязанского отделения партии Артур Завьялов, активистка партии без опыта в большой политике Анастасия Кудряшова и общественный деятель и автор социально-политического YouTube-канала Дмитрий Детинов.

От ЛДПР на выборы пойдёт Александр Шерин, от КПРФ – Евгений Морозов. Андрей Красов и Дмитрий Хубезов будут представлять «Единую Россию», а Александр Аверин и Григорий Парсентьев – «Справедливую Россию – Патриоты – За правду».

«Новые люди» считают, что нашей стране нужна система охраны здоровья, которая даст людям возможность прожить долгую, здоровую и яркую жизнь – без риска оказаться в вечном рабстве у врачей и фармацевтов. Одним из элементов этой системы является доступный каждому, бесплатный, массовый спорт.

Выборы в Госдуму пройдут в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

  • Представители партии «Новые люди» проинспектировали спортивные площадки Рязани
  • Представители партии «Новые люди» проинспектировали спортивные площадки Рязани
  • Представители партии «Новые люди» проинспектировали спортивные площадки Рязани
  • Представители партии «Новые люди» проинспектировали спортивные площадки Рязани
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