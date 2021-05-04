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Вторник, 4 мая, 2021
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Представители мэрии встретились с рязанцами из-за строительства яслей в Канищеве

Елена Лобанова
Фото пресс-службы администрации Рязани
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Во вторник, 4 мая, представители администрации города встретились с рязанцами. С жителями Канищево обсудили вопросы строительства яслей на улице Бирюзова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Так, возле домов №№ 30к1 и 31к1 на улице Бирюзова началось строительство яслей на 60 мест. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование». 

Группе жителей показали четкие границы объекта. Представители мэрии рассказали, что в настоящее время прорабатывается несколько вариантов расположения игрового оборудования. Вблизи строительной площадки размещен информационный щит с полной информацией об объекте и процессе строительства.

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