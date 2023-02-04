Суббота, 4 февраля, 2023
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Предсказавший теракт 11 сентября математик описал будущее России

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Изображение от www.slon.pics на Freepik

Математики Сидик Афган, пророчества которого часто сбываются (одно из них – пророчество о теракте 11 сентября 2001 года), описал то, каким будет будущее России.

Учёный убеждён: нам предстоит увидеть возрождение государства, подобного Советскому Союзу. В состав объединения могут войти страны постсоветского пространства, а центром нового союза станет город Чернигов.

Кроме того, кардинально поменяются отношения между Россией и США. Государства наладят контакты в разных сферах, по многим направлениям начнут сотрудничать.

Произойти это может через несколько лет – скорее всего, в 2025 году.

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