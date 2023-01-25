Предприятия Рязанской области, реализующие инвестпроекты, могут трудоустроить студентов региона

«Корпорация развития Рязанской области» в рамках проекта «Кадры для инвесторов» провела рабочие встречи представителей предприятий, реализующих инвестпроекты, и образовательных учреждений, которые готовят востребованных ими специалистов.

Как рассказали в минэкономразвития региона, в настоящее время в работе задействовано 5 профессиональных образовательных организаций и 3 региональных вуза, проведено несколько установочных встреч с экскурсиями на производство и общением с руководством компаний. Участниками таких мероприятий стали около 200 учащихся. К проекту уже подключились около десятка инвестиционных предприятий.

24 января представители компании «СтальСтройТехнологии» встретились с руководством Рязанского колледжа электроники. Уже в 2023 году, как ожидается, студенты будут проходить практику на площадках предприятия с возможностью дальнейшего трудоустройства. Компания работает над инвестпроектом в ИП «Рязанский», который подразумевает создание 400 дополнительных рабочих мест. К учебной практике на этой неделе приступают 20 студентов Рязанского автотранспортного техникума имени С.А. Живаго.

20 студентов Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова посетили предприятие «Рязань Машрумс Групп». Обсудили организацию практики студентов и поговорили о расширении учебной программы колледжа по специальности «Овощевод закрытого грунта» по запросу предприятия. Компания предоставит материал для организации лабораторных занятий.

В рамках проекта «Кадры для инвесторов» также заключено соглашение между Корпорацией развития Рязанской области и региональным Центром опережающей профессиональной подготовки.