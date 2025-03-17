Праздники 18 марта: Конон-огородник — лучшие приметы на урожай и погоду

18 марта – день, богатый на события и традиции. Это день памяти мученика Конона Огородника, день, когда наши предки начинали весенние работы в огороде, а также день, отмеченный важными историческими событиями и Всемирным днем сна.

Конон Огородник

Православные христиане в этот день чтят память мученика Конона Градаря. Он жил в городе Мандоне, расположенном в Памфилии, и занимался огородничеством, что и отразилось в его прозвище.

В день памяти Конона на Руси существовал обычай замачивать семена овощей, готовясь к их посадке. Кроме того, с этого дня начинали перекапывать огород и вносить удобрения в грядки. Поговорки того времени гласили: «Удобришь гряды на Конона щедро – зимой не будешь плакать над пустой печью»; «Где много навоза, там и хлеба вдоволь».

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Чтобы защитить огород от мошек, червей и засухи, крестьяне выкапывали три ямки в земле, а затем закапывали их, произнося особые слова: «Ямка для засухи, ямка для мошки, ямка для червей».

Примечательно, что работать в огороде на Конона считалось необходимым даже в ненастье. Не случайно святого называли еще и Страдником. Родители учили детей: «Даже если в день Конона Градаря зима, начинай пахать огород. Начнешь в этот день – огород будет хорош, и овощей уродится много».

Погодные приметы также имели значение. Если на Конона светит солнце, то летом град не страшен. Считалось, что после этого дня утренние морозы становятся все слабее, и всего их останется сорок.

Что нельзя делать 18 марта?

Нельзя оставлять незавершенные дела, чтобы не привлечь неудачи.

Не стоит ссориться и выяснять отношения, чтобы не нарушить гармонию в доме.

Не рекомендуется начинать новые проекты или дела, так как они могут оказаться неудачными.

Нельзя игнорировать сны, так как они могут быть вещими.

Приметы на 18 марта

Если день ясный и солнечный, то весна будет теплой и ранней.

Если снег тает, образуя большие лужи, то лето будет дождливым.

Услышать пение птиц утром — к хорошим новостям и радостным событиям.

Если ветер дует с юга, то скоро наступит устойчивое тепло.

Туман вечером предвещает дождливую погоду в ближайшие дни.

Всемирный день сна

Отмечаемый ежегодно, начиная с 2008 года, под эгидой Международной ассоциации медицины сна, этот день призван акцентировать внимание общественности на проблеме расстройств сна, оказывающих значительное влияние на различные сферы человеческой жизни.

Всемирный день сна традиционно отмечается в пятницу, предшествующую дню весеннего равноденствия.

День воссоединения Крыма с Россией

Восемь лет назад, 18 марта 2014 года, был заключен договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Подписи под этим соглашением поставили президент РФ Владимир Путин, глава Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов и глава координационного совета по организации Севастопольского городского управления Алексей Чалый. 21 марта данный договор получил официальное утверждение.

В результате этих событий, Республика Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами в составе Российской Федерации.

Космонавт Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос

После успешного завершения миссии «Восход-1», целью которой был многоместный полет, перед советской космической программой возникла новая задача: впервые в истории осуществить выход человека в открытый космос.

Для реализации этой цели конструкторы ОКБ-1, ныне известной как РКК «Энергия» имени С.П. Королева, провели модификацию корабля «Восход». Изначально трехместный аппарат был переоборудован в двухместный, чтобы освободить место для размещения скафандра и надувной шлюзовой камеры «Волга».

Специальный скафандр «Беркут», предназначенный для работы в условиях вакуума, был разработан в конструкторском бюро завода № 918, ныне НПП «Звезда».

18 марта 1965 года «Восход-2» с экипажем в составе Павла Беляева (командир) и Алексея Леонова (второй пилот) стартовал с Байконура. После выхода на орбиту шлюзовая камера была надута. Во время второго витка Алексей Леонов совершил выход в открытый космос, произошедший в 11:34 по московскому времени. Космонавта и корабль соединял трос длиной 5,35 метра. Леонов выполнил несколько отходов от шлюза, демонстрируя свободное парение в космосе.

Возвращение на борт корабля осложнилось из-за раздувшегося скафандра, вызванного перепадом давления. Леонову пришлось стравить давление, чтобы вернуться в шлюз.

В общей сложности Алексей Леонов провел в космосе 23 минуты 41 секунду, из которых 12 минут 9 секунд за пределами «Восхода-2».