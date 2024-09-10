Праздник «Краски жизни» состоялся в Рязанском МКЦ

В Муниципальном культурном центре состоялся праздник «Краски жизни», организованный благотворительным фондом «Краски жизни» для участников культурно-образовательного проекта «Рязань Пластилиновая».

Проект стартовал в феврале 2023 года при поддержке Фонда президентских грантов и группы компаний «Рельеф-Центр». Итогом стали мультфильмы об истории Рязанского края и его героях, созданные юными рязанцами. Главные участники проекта – дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Миссия проекта: социокультурная адаптация школьников с особыми образовательными потребностями через творчество и знакомство с историей родного края и формирование любви к малой Родине.

В первой части мероприятия ребята смогли поучаствовать всамых разных мастерских: от ткачества и живописи до сказок и мультипликации. А сама Рязань объединила все активности в единое творческое целое. После гости мероприятия перешли в зрительный зал, где их ждало награждение, далее состоялся концерт известной рязанской джазовой группы «Feelin`s»совместно со сводным хором школы № 26 под руководством Светланы Рединой и детским музыкальным театром «Подснежник» школы № 72, руководитель – Ольга Фомина.

С самыми теплыми пожеланиями к собравшимся в зале обратились заместитель министра образования Рязанской области Лидия Родина, Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова, начальник отдела по работе с общественными организациями министерства территориальной политики Рязанской областиЛюдмила Трушина, заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Анна Ивановаи директор Центра социального развития региона Наталья Барышова. Все выступающие выразили надежду, что проект будет развиваться и обрастать новыми идеями, смыслами, партнерами, участниками и героями.

После вручения дипломов и памятных подарков началась музыкальная часть мероприятия. В концерте «С чего начинается Родина» прозвучали самые известные песни из Золотого фонда СССР, такие как «Прекрасное далеко», «Катюша», «Ты-Человек», «Крылатые качели» и многие другие.

А итогом праздника стал пятнадцатый мультфильм, на создание которого организаторов вдохновила композиция «Мы в Рязани с тобой рождены!», написанная Геннадием Филиным (слова, музыка и аранжировка) и Юлией Филиной (слова). Песня проникнута любовью и трепетом к нашей родной Рязанской земле. На мастерской по лепке школьники слепили героев новой пластилиновой истории, во время концерта режиссеры ее смонтировали и в финале гостей ждал настоящий сюрприз – готовый мультфильм на большом экране под живое исполнение «Мы в Рязани с тобой рождены!».

Организаторы выражают глубокую признательность всем партнерам и друзьям проекта, а также добровольцам из Института психологии, педагогики и социальной работы Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина, Рязанского медицинского колледжа и школы № 26 за помощь и поддержку мероприятия.

Справка: в проекте приняли участие почти 1200 детей из Рязани и Рязанской области, более 100 добровольцев и 40 педагогов. БФ «Краски жизни» получил грант Президента на продолжение проекта. Проект «Рязань Пластилиновая» будет реализовываться на территории региона до конца 2025 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефону:

+7 953 743 55 88 Елена Макаровская-Романова