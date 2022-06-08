Праздник безопасности дорожного движения провели рязанские госавтоинспекторы

Мероприятие состоялось в городке для многодетных семей «Ключ» и было посвящено Дню защиты детей, – пишет областное Управление МВД. Сотрудники ГИБДД, «Лаборатории Безопасности» и инспекторы 60-ой военной автомобильной инспекции приехали к многодетным семьям в коттеджный городок «Ключ».

Праздник собрал всех жителей небольшого посёлка – взрослых и детей 3-18 лет. Взрослым участникам напомнили, что во время каникул нужно следить за поведением детей, а также использовать детские удерживающие устройства в автомобилях. Детям показали патрульный автомобиль ГИБДД и специальную технику военной автоинспекции. Также юные участники выполняли задания по безопасному движению пешеходов и велосипедистов.

Всем участникам за внимательность вручили световозвращающие аксессуары.

Такие мероприятия будут проходить в течение всех летних каникул, – отмечается в сообщении. В ближайших планах инспекторов ГИБДД – посетить летние школьные и оздоровительные организации.