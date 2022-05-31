Правительству предложили расширить льготную ипотеку на апартаменты

Власти могут рассмотреть возможность расширения льготной ипотеки на апартаменты. Предложение содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы «Строительство, урбанистика и ЖКХ» экспертного совета при правительстве РФ. Инициативу планируют направить в кабинет министров. «Известия» ознакомились с документом.

Сегодня льготная программа распространяется только на жилые новостройки, у апартаментов же такого статуса пока нет.

«Правительство активно рассматривает все предложения, которые поступают от участников рынка», — сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

Если ставить вопрос о распространении льготной ипотеки на покупку апартаментов, которые относятся к нежилым помещениям, то придется или пересматривать базовые социально направленные задачи программы, или признавать строящиеся апартаменты жильем, сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Мы работаем над законопроектом о так называемом «статусе апартаментов». По понятным причинам эта работа не была в числе приоритетных последние три месяца, но она продолжится. Постараемся до конца года выйти на итоговые решения», — рассказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Задеть за жилое: в России хотят расширить льготную ипотеку на апартаменты»