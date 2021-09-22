Правительство Рязанской области не планирует повышать взносы на капремонт в 2022 году

В Рязанской области правительство не собирается повышать взносы на капремонт в 2022 году. Проект постановления о размере взноса опубликован на сайте органа власти.
Напомним, именно такую сумму за капремонт рязанцы платят и в этом году.
Также опубликован перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту (по типам многоквартирных домов), стоимость которых учитывалась при установлении минимального размера взноса.
В их числе:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
2) ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
3) ремонт крыши, в том числе с переустройством невентилируемой крыши на вентилируемую крышу в многоквартирном доме;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома;
7) ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, дымовых и вентиляционных каналов при переводе многоквартирного дома с центрального на индивидуальное поквартирное теплоснабжение;
8) разработка проектной документации (в случае, если проектная документация необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности);
9) проведение экспертизы проектной документации;
10) осуществление строительного контроля за выполнением отдельных видов работ по капитальному ремонту в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.