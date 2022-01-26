Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с РЖД

26 января в региональном правительстве состоялась церемония подписания соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с ОАО «Российские железные дороги». Подписи на документе поставили губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник московской железной дороги Михаил Глазков.

В рамках соглашения будет вестись работа по повышению качества железнодорожных перевозок, безопасности движения, улучшению состояния переездов и железнодорожной инфраструктуры. Согласно документу, РЖД будет участвовать в программах социально-экономического развития Рязанской области, в том числе в области создания новых рабочих мест.

— Для нас РЖД – это честный и ответственный партнер. Соглашение, которое сегодня подписано, позволит не просто продолжить, но и усилить наше сотрудничество. глава региона.

По его словам, в первую очередь необходимо обеспечивать потребности рязанцев в качественных железнодорожных перевозках. Также сотрудничество будет направлено на обеспечение железнодорожной инфраструктурой индустриальных площадок, которые сейчас создаются в Рязанской области. На сегодняшний день более 100 предприятий региона пользуются услугами железнодорожного транспорта.

– Соглашение – это продолжение нашего сотрудничества в пассажирском, пригородном, грузовом движении. Вопросов, которые мы вместе будем решать, много. Планы как раз нацелены на улучшение доступности для всех участников рынка, – сказал Михаил Глазков.

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В рамках церемонии было подписано ещё одно соглашение. Оно подразумевает сотрудничество между РЖД с «Агентством развития производственных систем и компетенций в ближайшие несколько лет.