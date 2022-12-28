Правительство РФ: За 11 месяцев снижение ВВП составило около 2%

В правительстве России подвели предварительные итоги года в экономике.
Главные результаты:
За 11 месяцев снижение ВВП составило около 2% к аналогичному периоду 2021 года;
в ноябре рост год к году наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве;
увеличивается выпуск электрооборудования;
положительные показатели в сфере производства транспорта и оборудования;
восстанавливается кредитование юридических лиц и граждан. Объем займов вырос более чем на 13%;
сохранилась стабильная ситуация на рынке труда. В ноябре безработица достигла исторического минимума – 3,7%.
Михаил Мишустин отметил, что в сжатые сроки были обеспечены меры, которые защитили внутренний рынок, поддержали развитие инфраструктуры в регионах и сохранили действующие производства.
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