Правительство РФ: За 11 месяцев снижение ВВП составило около 2%

В правительстве России подвели предварительные итоги года в экономике.

Главные результаты:

За 11 месяцев снижение ВВП составило около 2% к аналогичному периоду 2021 года;

в ноябре рост год к году наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве;

увеличивается выпуск электрооборудования;

положительные показатели в сфере производства транспорта и оборудования;

восстанавливается кредитование юридических лиц и граждан. Объем займов вырос более чем на 13%;

сохранилась стабильная ситуация на рынке труда. В ноябре безработица достигла исторического минимума – 3,7%.

Михаил Мишустин отметил, что в сжатые сроки были обеспечены меры, которые защитили внутренний рынок, поддержали развитие инфраструктуры в регионах и сохранили действующие производства.