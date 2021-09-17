Правительство РФ утвердило даты новогодних выходных

Правительство Российской Федерации утверждён производственный календарь на 2022 год. В частности властями определены новогодние выходные.

В 2022 году россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. Кроме того, выходным днём сделали 31 декабря.

Кроме того, определены даты майских праздников – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Стоит отметить, что выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье) совпадают с нерабочими праздничными днями. Их переносят на 3 и 10 мая. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта», — говорится в сообщении.