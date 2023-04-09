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Воскресенье, 9 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Пожарные не допустили перехода огня на строения в Путятинском районе

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Фото из группы ГУ МЧС России по Рязанской области ВКонтакте

В Путятинском районе сгорело около 10 гектаров травы, жилые дома не пострадали. Подробности происшествия привели в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о загорании травы у деревни Климовка поступил в воскресенье, 9 апреля, в 15:44. По предварительным данным, местная жительница сжигала прошлогоднюю траву в непригодной для этого ёмкости, произошёл переход огня.

Примерно 10 гектаров горящей растительности тушили 3 единицы техники и 30 человек, включая 15 добровольцев. Переход огня на строения удалось предотвратить.

В отношении виновника произошедшего составлен протокол об административном правонарушении.

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