«Пожалуйста, не забудьте моего Ивана»: как в музее «Молодая гвардия» хранят память о легендарных антифашистах

Наш земляк, Герой Советского Союза, один из организаторов и руководителей штаба антифашистской молодёжной организации «Молодая Гвардия» Иван Земнухов вместе с семьей переехал из родной деревни Илларионовка Шацкого района Рязанской области в 1932 году в Краснодон. 20 июля 1942 года город был оккупирован.

Местных жителей фашисты заставляли добывать уголь для нужд немецкой армии, соблюдать комендантский час, сдавать оружие и радиоприемники. Трудоспособное население оккупанты вынуждали регистрироваться. Осознавая всю кровожадность нацистского режима, местная молодёжь сформировала подполье, чтобы общими усилиями противостоять врагу. 30 сентября 1942 года в Краснодоне создали подпольную комсомольскую организацию «Молодая гвардия». Основной задачей её стала «…борьба с вражеской пропагандой, противодействие немцам во всех их мероприятиях, вооружённая борьба».

В состав сформированного штаба вошли Иван Туркенич (командир организации), Ульяна Громова, Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Иван Земнухов, Сергей Тюленин, Василий Левашов, Виктор Третьякевич. Всего организация насчитывала около 100 человек. Многие из них едва успели окончить школу. Самому юному участнику «Молодой Гвардии» – Радию Юркину – было 14 лет. Теперь их имена навеки вписаны в историю нашей страны…

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Бюсты Героев Советского Союза в музее «Молодая гвардия» Краснодона

Родители героев хотели сохранить память о своих детях, их подвиге, который спас жизни миллионам людей. Благодаря родным молодогвардейцев в Краснодоне появился музей «Молодая гвардия», здесь по сей день трепетно работают над сохранением памяти о юных защитниках, рассказывают о подвигах молодому поколению.

Как создавался музей? Как увековечены имена и подвиги молодогвардейцев? Почему нельзя забывать историю своей страны и её героев? Как сегодня сотрудники музея «Молодая гвардия» в Краснодоне сохраняют память об участниках организации? Обо всем этом 7info рассказали директор музея Наталья Николаенко и старший научный сотрудник Дарья Симчук.

Юбилей музея и новые проекты

В 2024 году музей «Молодая гвардия» отметил своё 80-летие. В юбилейный год сотрудники музея с выставкой посетили города России, чтобы познакомить школьников и жителей с историей молодогвардейцев, рассказать о тяжбах, выпавших на их долю.

Выставка объехала Ростовскую область, побывала в «Средней общеобразовательной школе №1699» при Президенте РФ, в школьном музее Новочеркасска, в Каменском музее декоративно-прикладного искусства и народного творчества, в Музее Шахтерской славы и многих других. Сейчас выставка экспонируется в Федеральном музее-заповеднике М.А. Шолохова и вскоре откроется в г. Кемерово.

Музей посетили участники СВО. После освобождения ЛНР в музей пришли с экскурсией бойцы. Оказалось, многие из них незнакомы с настоящей историей «Молодой гвардии». Но знакомство с героической историей подпольщиков поразило их и вдохновило на новые свершения.

С 2022 года в музее побывало большое количество школьных групп с вновь освобождённых территорий Луганской Народной Республики. Значимые страницы истории Великой Отечественной войны были им вовсе неизвестны. Многие школьники, которые получали образование в украинских школах, изучали историю перевёрнутую, где Вторую мировую выиграли американцы и французы. Им открыли правду: войну выиграл Советский Союз, второй фронт был открыт намного позже, когда было понятно, что Советская Армия однозначно победит нацистов. Мы с вами знаем, кто водрузил красное знамя на крыше здания рейхстага в городе Берлине!

«Эту истину нам и хочется довести до ребят. Они приезжают в музей, где мы рассказываем им историю подпольной организации, проводим работу по патриотическому воспитанию молодого поколения», — подчеркнула Дарья Симчук.

После посещения музея нынешние военнослужащие ВС РФ нашли в защитниках тех лет примеры подлинного героизма. Конечно, им предстояло задуматься, что многие из них также, как когда-то молодогвардейцы, в современных реалиях приняли решение защитить свои семьи, свою страну, будущее поколение.

Сотрудники музея разработали большой проект «Имя героя молодой гвардии». На территории ЛНР находятся 19 учебных учреждений, названных в честь героев-подпольщиков. Все эти заведения объехали с альбомом музея, в котором школы заполнили страницы о своем герое. Объяснили, почему образовательное заведение носит имя именно этого молодогвардейца, в каком году оно было в честь него названо, написали историю жизни героя. В результате такого тура в музее появилось большое собрание материалов.

Музеем разработана карта-схема, где отмечены сохранившиеся Вечные огни на территории ЛНР. Отмечается, что некоторые мемориальные сооружения не зажигались с 2014 года. Сейчас ситуация разрешилась, почти все огни восстановили и зажгли. Карта начала разрабатываться с Краснодона, с Вечного огня на могиле молодогвардейцев.

Проект «Бронзой застыв на пьедестале» собрал информацию о скульптурах, бюстах и барельефах, которые имеют отношение к Молодой гвардии. Сотрудники музея надеются, что у них получится собрать данные обо всех памятных местах России и сделать на сайте информационную базу о «Молодой гвардии» и культурных ценностях, которые имеют к ней отношение. Для этого, безусловно, нужна помощь граждан всей страны. Пишите музею о таких местах в вашем городе, этим вы поможете увековечить память молодогвардейцев!

Роман Александра Фадеева «Молодая гвардия»: чему он учит школьников?

Первое издание романа «Молодая гвардия» Александра Фадеева вышло в 1946 году. Однако свою актуальность произведение совсем не потеряло.

В 2022 году, когда отмечалось 80-летие со дня основания «Молодой гвардии», объявлено, что роман, который в свое время был исключен из школьной программы, вернется в нее в 2023 году.

«Нужно, чтобы это произведение было обязательным для прочтения, чтобы дети, изучив роман, поняли, что это не миф о ком-то и когда-то, а реальные люди, что эти ребята действительно жили и погибли за наше будущее. Незадолго до оккупации города Краснодона, в мае 1942 года, Анатолий Попов, участник «Молодой гвардии», в сочинении на вопрос «Любите ли вы свою родину?» ответил: «Я люблю свою родину за ее героическое прошлое, за великое настоящее, а главным образом за ее будущее». Они верили в будущее своей страны, понимали, что будущее нужно защищать. Мы надеемся, что это поймут и школьники, прочитав роман», — считает Наталья Николаенко.

Роман «Молодая гвардия» должен быть в обязательной программе, ведь школьникам необходимо знать историю своей страны. Сколько людей погибло, чтобы сохранить свою страну, большую страну со своими традициями, семейными ценностями, патриотическими взглядами. Русские люди всегда отличались от всех народов мира своей любовью к Родине, готовностью защитить ее. И это воспитано веками, в том числе через книги.

Аллея Фадеева с бюстом Ивана Земнухова в Краснодоне

В музее отметили, что нынешней молодежи, возможно, сложно понять молодогвардейцев и тему войны в целом, особенно через книги. В нынешнее время, возможно, по-другому воспринимать события тех лет могут дети, у которых папы, братья или другие родственники служат на фронте.

«Чувствует и понимает, что могли испытывать молодогвардейцы в военное время…»

Музей «Молодая гвардия» посещают множество подростков в составе школьных и студенческих экскурсий. Как же современное поколение воспринимает историю юных подпольщиков? Находят ли экскурсоводы в глазах молодых людей сострадание, сочувствие, видят ли заинтересованность?

«Я считаю, что человек может воспринять и перенести через себя события Великой Отечественной войны, когда он уже взрослый, когда у него есть свои дети или если он видел, как гибнут люди, как стреляют, если он слышал звуки снарядов и укрывался от бомбежек. Вот это, конечно, оказывает огромное влияние на человека, заставляет его сопереживать молодогвардейцам и всем людям, прошедшим войну, и их близким», — поделилась Наталья Николаенко.

Так, сотрудники музея вспоминают молодую девушку-переводчицу, которая пришла на экскурсию с группой из Сирии, в ее глазах можно было заметить слезы. Сотрудники удивились: редко увидишь такую реакцию у столь молодой девушки. Оказалось, что вместе с родителями она была в Сирии, когда там шли военные действия. Семье пришлось прятаться в бомбоубежище. Девушка ощутила тяжесть войны, поэтому чувствует и понимает, что могли испытывать молодогвардейцы в сороковые годы прошлого века.

Сразу выделяются дети, которые знакомы с подвигами «Молодой гвардии»

«Мы сразу видим и чувствуем, знают ребята что-то о „Молодой гвардии“ или нет. Детей, которые понимают, зачем приехали, их видно, они по-другому реагируют, знают, чего ожидать в музее. Перед посещением такой сложной экспозиции лучше почитать о молодогвардейцах, их истории», — отметила Дарья Симчук.

В музее глубоко исследованы личности и характеры молодогвардейцев, в том числе уроженца рязанской земли Ивана Земнухова. В Краснодоне хранятся подлинные вещи, принадлежавшие герою. Их принесли мама Анастасия Ивановна, сестра Нина Александровна и брат Александр Александрович.

Футляр от очков и платок Ивана Земнухова Шахматы Ивана Земнухова Ботинки Ивана Земнухова

Мать и сестра Ивана Земнухова тесно сотрудничали с музеем, приходили и рассказывали о сыне и брате, в том числе на их воспоминаниях построена история его жизни. Нина до последнего ходила рассказывать про любимого брата посетителям музея и всегда говорила: «Пожалуйста, не забудьте моего Ивана».

Уходит поколение, которое пережило Великую Отечественную войну. А память о страшных событиях, которые пережил наш народ, живёт. К сожалению, нередко нам приходилось становиться свидетелями того, как история извращается. И это действительно страшно. Важно помнить, что без знания правдивой истории нет будущего.

Братская могила молодогвардейцев и стела Скорбящая мать в Краснодоне

Анастасия Мериакри

Проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» реализует АНО «Центр развития КВН» при поддержке Министерства территориальной политики Рязанской области. Партнёры проекта: Музей Победы на Поклонной горе, Музей «Молодая Гвардия» (ЛНР, г. Краснодон), РГУ имени С.А.Есенина, МОУ «Казачинская средняя школа», Рязанское региональное отделение Союза журналистов России, Сетевое издание 7info.ru.