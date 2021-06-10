Появилось видео с места серьезного ДТП на железнодорожном мосту в Астрахани

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В четверг, 10 июня, в Астрахани на железнодорожном мосту столкнулись две иномарки. Очевидцы записали видео с места серьезного ДТП. Об этом сообщает «Kaspyinfo«.

Подробности произошедшего на данный момент неизвестны. На записи видно, что один из автомобилей серьезно пострадал: у него разбит весь перед. У второго автомобиля покосился бампер.

На месте жесткой аварии работают пожарные, полицейские и скорая. Свидетели произошедшего рассказали, что одна из карет скорой помощи уже увезла одного пострадавшего.

Из-за ДТП на мосту образовалась огромная пробка в обе стороны.