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Пятница, 25 марта, 2022

Пострадавшими на пожаре в гараже в Строителе оказались трое подростков

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Пострадавшими на пожаре в гараже в Строителе оказались трое подростков

7info7

Пострадавшими на пожаре в гараже в Рязани оказались трое подростков. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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Всё случилось в посёлке Строитель. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 21.50 24 марта. Огонь повредил гараж, площадь пожара составила 10 кв. м.

На пожаре пострадали подростки 2005, 2006 и 2007 годов. Ребятам потребовалась помощь медиков, их госпитализировали в ОДКБ.

Причина пожара и ущерб, причинённый огнём, устанавливается. Возгорание тушили 5 человек личного состава.

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