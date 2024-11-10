Пострадавшая от процедуры рязанского косметолога участница «Дома-2» похвасталась новым образом

Елена Хромина, участница шоу «Дом-2», пострадавшая от процедуры рязанского косметолога, похвасталась новым образом. Девушка сменила цвет волос, видео она опубликовала в Telegram-канале.

Хромина перекрасилась из блондинки в брюнетку. Подписчики положительно оценили изменения.

Tg-канал «Хромина Хроника»

Напомним, в октябре этого года Елена Хромина обратилась к рязанскому косметологу, чтобы сделать процедуру, которая позволяет избавиться от шрамов. Как итог — шрамы воспалились и разрослись.

Чуть позже косметолог вышла с Еленой на связь. Она извинилась и предложила ситуацию решить мирно и дружно. Также пообещала оплатить дальнейшие процедуры по удалению шрамов. Участница телепроекта решила не выкладывать контакты мастера в сеть. Как завершилась история, девушка пока не рассказала.

Недавно хромина снова приезжала в Рязань. Здесь она открывала благотворительный показ.