Участница проекта «Дом-2» показала, как пострадала от рязанских косметологов

Участница телепроекта «Дом-2» Елена Хромина показала, как пострадала от рязанских косметологов. Результат неудачной процедуры она выложила в своём telegram-канале.
Хромина пишет: у неё были небольшие шрамы, и она начала их удалять. Находясь проездом в Рязани, девушка обратилась к местным косметологам. Те предложили «чудодейственную процедуру от шрамов».
Как итог — шрамы разрослись и воспалились. Последствия неудачной процедуры теперь исправляет московский косметолог:
О каких конкретно специалистах идёт речь, в своём посте участница шоу не указала.