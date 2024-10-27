Участница проекта «Дом-2» показала, как пострадала от рязанских косметологов

Участница телепроекта «Дом-2» Елена Хромина показала, как пострадала от рязанских косметологов. Результат неудачной процедуры она выложила в своём telegram-канале.

Хромина пишет: у неё были небольшие шрамы, и она начала их удалять. Находясь проездом в Рязани, девушка обратилась к местным косметологам. Те предложили «чудодейственную процедуру от шрамов».

Фото — tg-канал Елены Хроминой. Последствия овости

Как итог — шрамы разрослись и воспалились. Последствия неудачной процедуры теперь исправляет московский косметолог:

— Сделали уже две процедуры. И я вижу изменения в лучшую сторону. Вселенная, храни косметологов с золотыми руками. Скоро шрамов не будет, — выражает надежду Елена.

О каких конкретно специалистах идёт речь, в своём посте участница шоу не указала.