Пострадавшая от рязанского косметолога участница шоу «Дом-2» снова приезжала в Рязань

Пострадавшая от процедуры рязанского косметолога участница шоу «Дом-2» Елена Хромина снова приезжала в Рязань. Пост она опубликовала в своём telegram-канале.
Напомним, один из последних визитов Хроминой в Рязань прошёл крайне неудачно. Она обратилась к местному косметологу, чтобы сделать процедуру, которая позволяет избавиться от шрамов. Как итог — шрамы воспалились и разрослись.
Чуть позже рязанский косметолог вышла с Еленой на связь. Она извинилась и предложила ситуацию решить мирно и дружно. Также предложила оплатить дальнейшие процедуры по удалению шрамов. Участница телепроекта решила не выкладывать контакты мастера в сеть.