Пострадавшая от рязанского косметолога участница шоу «Дом-2» снова приезжала в Рязань

Пострадавшая от процедуры рязанского косметолога участница шоу «Дом-2» Елена Хромина снова приезжала в Рязань. Пост она опубликовала в своём telegram-канале.

— Специально из Москвы приехали в Рязань, чтобы я сегодня здесь открыла благотворительный показ. Взяли с собой Шани, она ехала впервые на поезде. Познакомили Шани с Боксиком (это собака семьи моего МЧ (прим. ред. — молодого человека). Сестрёнка МЧ подготовила для меня подарочек. Какой хороший день, — пишет девушка в своём блоге.

Фото из telegram-канала «Хромина Хроника»

Напомним, один из последних визитов Хроминой в Рязань прошёл крайне неудачно. Она обратилась к местному косметологу, чтобы сделать процедуру, которая позволяет избавиться от шрамов. Как итог — шрамы воспалились и разрослись.

Фото из telegram-канала «Хромина Хроника»

Чуть позже рязанский косметолог вышла с Еленой на связь. Она извинилась и предложила ситуацию решить мирно и дружно. Также предложила оплатить дальнейшие процедуры по удалению шрамов. Участница телепроекта решила не выкладывать контакты мастера в сеть.