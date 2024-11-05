Вторник, 5 ноября, 2024
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Пострадавшая от рязанского косметолога участница шоу «Дом-2» снова приезжала в Рязань

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Валерия Мединская

Пострадавшая от процедуры рязанского косметолога участница шоу «Дом-2» Елена Хромина снова приезжала в Рязань. Пост она опубликовала в своём telegram-канале.

— Специально из Москвы приехали в Рязань, чтобы я сегодня здесь открыла благотворительный показ. Взяли с собой Шани, она ехала впервые на поезде. Познакомили Шани с Боксиком (это собака семьи моего МЧ (прим. ред. — молодого человека). Сестрёнка МЧ подготовила для меня подарочек. Какой хороший день, — пишет девушка в своём блоге.

Пострадавшая от рязанского косметолога участница шоу "Дом-2" снова приезжала в Рязань
Пострадавшая от рязанского косметолога участница шоу "Дом-2" снова приезжала в Рязань
Пострадавшая от рязанского косметолога участница шоу "Дом-2" снова приезжала в Рязань
Фото из telegram-канала «Хромина Хроника»

Напомним, один из последних визитов Хроминой в Рязань прошёл крайне неудачно. Она обратилась к местному косметологу, чтобы сделать процедуру, которая позволяет избавиться от шрамов. Как итог — шрамы воспалились и разрослись.

Пострадавшая от рязанского косметолога участница шоу "Дом-2" снова приезжала в Рязань
Фото из telegram-канала «Хромина Хроника»

Чуть позже рязанский косметолог вышла с Еленой на связь. Она извинилась и предложила ситуацию решить мирно и дружно. Также предложила оплатить дальнейшие процедуры по удалению шрамов. Участница телепроекта решила не выкладывать контакты мастера в сеть.

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