Рязанский косметолог извинилась перед звездой проекта «Дом-2» за неудачную процедуру

Участница шоу «Дом-2» Елена Хромина, которая пострадала от действий рязанского косметолога, опубликовала ещё один пост в своём telegram-канале. Девушка сообщила, что мастер вышла с ней на связь — написала первая и созвонилась с её молодым человеком:

— Извинилась и предложила ситуацию решить мирно и дружно. Также предложила оплатить мои дальнейшие процедуры по удалению шрамов. Я понимаю, что ошибиться может каждый, а вот признать.. Это достойно на самом деле. Я её зауважала, — пишет Хромина.

Елена отметила, что не будет выкладывать ссылку на мастера и указывать её имя и фамилию:

— Пусть останется пока между нами, раз уж решаем вопрос мирно. Я думаю, там урок усвоен. И новостные каналы в Рязани уже начали публиковать мои фото. У меня вообще нет желания конфликтовать или кого-то кошмарить/шантажировать, я просто хочу избавиться от шрамов, — отметила она.

В посте Елена Хромина отметила, что впредь будет ходить на процедуры только к проверенному косметологу.

Ранее участница телепроекта «Дом-2» разместила пост, в котором пожаловалась на работу рязанского косметолога. Девушка была в Рязани проездом и обратилась к специалисту за процедурой по удалению шрамов. После процедуры шрамы разрослись и воспалились. Последствия неудачных косметологических манипуляций теперь исправляет московский косметолог.