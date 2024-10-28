Рязанский косметолог извинилась перед звездой проекта «Дом-2» за неудачную процедуру

Участница шоу «Дом-2» Елена Хромина, которая пострадала от действий рязанского косметолога, опубликовала ещё один пост в своём telegram-канале. Девушка сообщила, что мастер вышла с ней на связь — написала первая и созвонилась с её молодым человеком:
Елена отметила, что не будет выкладывать ссылку на мастера и указывать её имя и фамилию:
В посте Елена Хромина отметила, что впредь будет ходить на процедуры только к проверенному косметологу.
Ранее участница телепроекта «Дом-2» разместила пост, в котором пожаловалась на работу рязанского косметолога. Девушка была в Рязани проездом и обратилась к специалисту за процедурой по удалению шрамов. После процедуры шрамы разрослись и воспалились. Последствия неудачных косметологических манипуляций теперь исправляет московский косметолог.