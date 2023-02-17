Пятница, 17 февраля, 2023
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«Пострадают многие города»: экстрасенс рассказала, в каких странах ожидается новая трагедия

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Экстрасенс Инна Мишина в интервью изданию «Подмосковье сегодня» о том, что трагедия в Турции – далеко не последний катаклизм на планете. А мир ожидаются другие страшные трагедии, которые могут унести жизни людей.

По словам Мишиной, в ближайшее время ожидаются сильные наводнение и ураган. Они произойдут в жарких странах. Также провидица назвала конкретные страны, где могут случиться катаклизмы:

– Это, скорее всего, будет Турция, Азия, Италия. Затопления будут страшные. Пострадают многие города, – разъяснила эзотерик.

Ранее предсказавший землетрясения в Турции российский экстрасенс увидел страшное.

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