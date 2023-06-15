Последствия алкогольной зависимости

Алкогольная зависимость вызывает физические, психологические и социальные побочные эффекты. Наиболее распространенные признаки алкоголизма включают в себя продолжение употребления алкоголя, несмотря на негативные последствия, и предпочтение питья всему остальному. Болезнь также может быть диагностирована на основании других видов поведения и последствий для здоровья.

Влияние алкоголя на здоровье

Длительное или повторяющееся злоупотребление алкоголем может изменить химический состав мозга и вызвать алкогольную зависимость. Болезнь нарушает нормальные суждения и самоконтроль. Это заставляет людей жаждать алкоголь и верить, что они должны пойти на все, чтобы выпить.

Алкоголь вызывает ряд последствий для здоровья. Краткосрочные побочные эффекты злоупотребления алкоголем включают отравление алкоголем и потерю сознания.

Долгосрочные последствия употребления алкоголя для здоровья включают депрессию, тревогу и различные заболевания и расстройства.

Социальные эффекты алкоголя

Поскольку употребление алкоголя является обычной частью общества, алкогольная зависимость является относительно распространенным явлением. Большинство подростков пробуют алкоголь до того, как им исполнится 18 лет. Молодежь наблюдает, как взрослые пьют алкоголь в обществе, и многие считают, что это безопасно, потому что это делают их родители.

Впоследствии друзья и члены семьи сталкиваются с последствиями болезни близкого человека. Алкогольная зависимость вызывает юридические, финансовые и семейные проблемы.

Риски смешивания алкоголя

Некоторые люди, зависимые от алкоголя, смешивают это вещество с другими наркотиками. Но алкоголь может вызвать опасные взаимодействия с лекарствами, отпускаемыми без рецепта, и некоторыми повседневными веществами, такими как кофеин. Когда люди смешивают алкоголь с запрещенными или отпускаемыми по рецепту лекарствами, взаимодействие может быть опасным для жизни.

Заведующий отделом ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Никитина Наталья Сергеевна