Последние дни бабьего лета: погода на выходные в Рязанской области

В выходные 13 и 14 сентября в Рязанской области сохранится бабье лето. Всё благодаря обширному антициклону, который раскинет повышенное атмосферное давление в средних широтах России от Белорусского Полесья до горного Алтая. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

В субботу, 13 сентября, на территории области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер умеренный, порывы достигнут 5 м/с. Температура воздуха днем достигнет +18°C, ночью — до +5°C.

В воскресенье, 14 сентября, рязанцев ожидает переменная облачность. Осадков не предвидится. Температура воздуха днем достигнет +20°C, ночью опустится до +4°C. Ветер умеренный, порывы достигнут 4 м/с.

Следующая неделя, по словам метеоролога, начнется с комфортной погоды. Бабье лето продолжится и закончится только в середине следующей семидневки. На этом самый засушливый почти за полтора века старт осени завершится.