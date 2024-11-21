Четверг, 21 ноября, 2024
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После удара по Брянской области ракетами ATACMS поползли нелепые слухи

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Украинцы начали распространять в соцсетях нелепые слухи после удара по Брянской области ракетами ATACMS, пишут «Брянские новости».

Информация об обстреле региона западным оружием появилась в среду.

По данным издания, злоумышленники обращаются к жителям района, по которому был нанесен ракетный удар, и ссылаются на случайно услышанный «разговор медиков».

Таким образом, противник пытается посеять панику среди брянцев.

Брянские власти призывают осторожно относиться к подобным слухам и очевидным фальшивкам.

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