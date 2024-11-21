После удара по Брянской области ракетами ATACMS поползли нелепые слухи

Украинцы начали распространять в соцсетях нелепые слухи после удара по Брянской области ракетами ATACMS, пишут «Брянские новости».
Информация об обстреле региона западным оружием появилась в среду.
По данным издания, злоумышленники обращаются к жителям района, по которому был нанесен ракетный удар, и ссылаются на случайно услышанный «разговор медиков».
Таким образом, противник пытается посеять панику среди брянцев.
Брянские власти призывают осторожно относиться к подобным слухам и очевидным фальшивкам.