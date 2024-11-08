После ремонтных работ в Солотче дорога превратилась в месиво

В посёлке Давыдово рядом с Солотчей ровняют дорогу. Однако после этих ремонтных работ местные жители не смогли проехать к своим домам. Об этом сообщается в паблике Rzn life.

Рабочие начали выравнивать дорогу грейдером. «Сказать что это ужас, не сказать ничего. Вместо ровной сухой дороги без колеи стало просто месиво, настолько, что многие, в том числе и я, не смогли проехать к своему дому. И в одном, и в другом проулках также месиво и невозможно проехать», — пишет автор поста.

Также в посте отмечается, что ремонт дороги действительно нужен. «Но по хорошей погоде, когда сухо, а не когда уже идут дожди и выпадает снег. И именно засыпать землей или щебенкой, а не засыпать ямы счищенной с дороги грязью», — пишет автор.



