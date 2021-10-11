После пропажи 15-летнего рязанца возбудили уголовное дело об убийстве

Рязанские следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 15-летнего Романа Федулова, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Эта статья даёт правоохранителям дополнительные полномочия для поисков парня.

Молодой человек 2006 года рождения живёт с родственниками в посёлке учхоза Стенькино Рязанского района. Днём 8 октября он был дома, после 21 часа мать обнаружила отсутствие сына.

— На связь с родственниками, друзьям, знакомым несовершеннолетний не выходил. О его местонахождении им неизвестно, — сообщил Следственный комитет.

Людей, способных помочь следователям информацией, просят звонить по номерам: 8-910-906-11-41, 8(4912) 37-36-97.