После пожара на заводе в Лесном проверили воздух

После крупного пожара в рязанском посёлке Лесной проверили воздух. Результаты проверки 22 октября обнародовал Роспотребнадзор.

Было отобрано 28 проб атмосферного воздуха. Его исследовали на содержание различных веществ – фенола, формальдегида, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, взвешенных веществ.

В итоге превышения ПДК загрязняющих веществ выявлено не было.

Напомним, информация о пожаре на предприятии посёлка Лесной Шиловского района поступила утром 22 октября. Погибли 17 человек.

Заведено уголовное дело, его расследованием займутся специалисты из Москвы. Проконтролирует расследование Генпрокуратура. Сейчас в населённом пункте введён режим ЧС.

25 октября в регионе объявили день траура.